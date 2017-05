Internationale topploegen verzamelen tijdens duiveltjestornooi Tempo Overijse

Anderlecht, Metz of Southampton, daar staan ze in Overijse niet meer van versteld. De deelname van Shenzhen Greenfield, uit China, maakt wel indruk. Voetbal is hot in het land van de rijzende zon, heel wat wereldtoppers zoeken er hun geluk. Maar de jeugdopleiding is niet wat het moet zijn. Dat willen ze nu zo snel mogelijk veranderen “De nieuwe president in China is het voetbal enorm aan het stimuleren. Ontzettend veel buitenlandse voetbalcoaches hebben intussen een club opgestart. Zo ook Shenzhen Greenfield twee jaar geleden. En op dit moment zijn wij hier in België om onze spelers een kans te geven om zich op een hoger niveau te kunnen profileren. Maar dit voetbal hier is wel zeven stappen verder”, vertelt ons Evert Munnich, een van de oprichters van Shenzhen Greenfield. Een uitgebreid sfeerverslag van dit hoogstaand duiveltjestornooi, straks in RINGtv-Sport.