Internationale Young Dancers Competition: 'ontmoetingsplek tussen dansers'

In vormingscentrum Destelheide in Dworp bij Beersel werd dit weekend gedanst. Dat had alles te maken met de internationale danswedstrijd die Dansschool Ballerino uit Lembeek er organiseerde. Meer dan vijfhonderd dansers uit binnen- en buitenland pakten uit met hun beste dansmoves om de jury te imponeren.

De Young Dancers Competition is een wedstrijd voor jong talent van 7 tot 25 jaar. De vijfhonderd ingeschreven dansers kwamen niet alleen uit België, maar ook uit Marokko, Engeland, Roemenië, Duitsland en Frankrijk. De wedstrijd verschilt van andere omdat er tussendoor ook heel wat workshops aangeboden worden. Gisteren kwamen 'ballet' en 'modern' aan bod, vandaag staat er een workshop jazz op het programma van de gerenommeerde choreograaf Laurent Flament, bekend van So You Think You Can Dance. Die heeft er zin in: “mijn doel vandaag is gewoon, relaxed.”

De jongste dansers toonden gisteren hun solo en kregen op die manier de kans om zich te bewijzen voor een internationale jury. “Bij ons ligt het accent niet zo zeer op de medailles en de bekers,” zegt organisator Magali Berael, “we focussen op de dansstages en op de feedback die ze hier kunnen krijgen. Bovendien is dit een ontmoetingsplaats tussen dansers.”