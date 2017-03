In de laatste manche van de Cross Cup in Wachtebeke voltrok zich – door de afwezigheid van Hallenaar Jeroen D’Hoedt – een spannende strijd tussen Kimeli en Bouchiki. In de laatste ronde toonde Kimeli dat hij en niemand anders de baas is. Kimeli is voor de tweede keer Belgisch kampioen en is ook eindwinnaar van de Cross Cup.