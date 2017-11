Isaac Kimeli mag niet naar EK veldlopen

Hallenaar Isaac Kimeli is niet geselecteerd voor het EK veldlopen in Slovakije. Kimeli eindigde afgelopen zondag pas zesde in de Crosscup van Roeselare en dat volstaat niet voor de selectiecommissie. Kimeli werd vorig jaar Europees kampioen bij de beloften en reageert bijzonder ontgoocheld.