Jürgen Roelandts uit Vilvoorde opnieuw geselecteerd voor de Tour

Zaterdag 1 juli wordt de 104de Ronde van Frankrijk op gang getrokken in het Duitse Düsseldorf. Aan de start zullen negen renners van Lotto Soudal verschijnen. Onder hen dus opnieuw Jürgen Roelandts uit Vilvoorde. Het wordt zijn zevende deelname. Zijn beste prestatie leverde hij in 2011. Toen werd hij 85-ste. Tijdens de tweede etappe op 2 juli viert hij trouwens zijn 32ste verjaardag.

Voorts doet Lotto Soudal een beroep op André Greipel (35). Hij heeft in de afgelopen zes jaar elf ritzeges in de Tour veroverd. Net als bij zijn zes eerdere deelnames kan Greipel rekenen op de steun van boezemvriend Marcel Sieberg (35) die toe is aan zijn achtste Ronde van Frankrijk. Dat is evenveel als Adam Hansen. Een andere ervaren rot in het team is Lars Bak (37). De Deen heeft in het verleden al vaak vluchters op de knieën gedwongen zodat Greipel zijn snelle benen kon uitspelen aan de finish. Bak begint aan zijn zevende Tour. Ook Thomas De Gendt (30) is een vertrouwd gezicht aan kop van het peloton, maar hij heeft uiteraard ook een patent op ontsnappingen. Denk maar aan de twaalfde Touretappe vorig jaar waarin hij zegevierde op de Mont Ventoux. De Oost-Vlaming start voor de vijfde keer in de Ronde van Frankrijk. Tony Gallopin (29), die voor de zevende keer deelneemt, heeft eveneens mooie herinneringen aan de Tour. In 2014 droeg hij een dag het geel en won hij een etappe.

De twee youngsters binnen het team zijn Tim Wellens (26) en Tiesj Benoot (23). Na een afwezigheid van een jaar, zal Wellens aan zijn tweede Tour beginnen. Benoot maakt zijn Grote Ronde-debuut.