Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal) is voorlopig buiten strijd. Hij onderging dinsdag in het AZ Herentals een heupoperatie.

De Vilvoordse renner had te kampen met een impingement, dat is een inklemming van de heup. Een probleem waar hij al enige tijd last van ondervond. Via een heelkundige ingreep is nu overtollig kraakbeen verwijderd. Roelandts staat nu aan het begin van een lange revalidatie. Hij komt dus dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie.