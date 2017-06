Jasper De Buyst (Asse) boekt in Heist eerste profzege op de weg

Jasper De Buyst maakte naam als pistier. Zo won hij onder meer de Zesdaagse van Gent. Maar sinds dit seizoen wil hij het nu ook maken op de weg. In de Heistse Pijl bewees De Buyst alvast dat hij het peloton waard is. “Het hele jaar rijd ik al op niveau. Enkele keren kwam ik al dicht bij de overwinning, maar het was telkens net niet. Ik ben heel blij dat die nul eindelijk weg is”, reageert De Buyst. “Ik ben Rémy Mertz en Nikolas Maes heel dankbaar. Ik had gezegd dat ik vertrouwen had in mijn sprint en het doet deugd dat ik het heb kunnen afwerken. Door ons overwicht in de kopgroep wisten we dat we telkens de kloof zouden moeten dichten indien er renners zouden wegrijden, daarom hadden we besloten dat er niemand mocht wegrijden zonder ons. Rémy hield alles samen tot we in de laatste ronde aan de helling kwamen op anderhalve kilometer van de aankomst. Ik dacht dat Van Aert daar wel iets zou proberen, maar het tempo lag te hoog. Vervolgens loodste Nikolas mij naar voor zodat ik in een uitstekende positie aan de sprint kon beginnen”, aldus De Buyst.

En de overwinning smaakt naar meer. “Dit is een belangrijke maand met Rund um Köln en de Ster ZLM Toer die er nog aankomen. In die wedstrijden wil ik opnieuw goed presteren: hetzij door André Greipel te helpen, hetzij door zelf een goed resultaat neer te zetten”, aldus de renner uit Asse.