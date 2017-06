Jasper De Buyst (Asse) en Jürgen Roelandts (Vilvoorde) klaar om opnieuw Belgisch kampioen wielrennen te worden

Roelandts in 2008 bij de profs, De Buyst in 2010 bij de junioren. Beide regiorenners werden in het verleden al Belgisch kampioen. Zit er morgen voor één van de ploegmakkers bij Lotto-Soudal een nieuwe tricolore in? Kansloos zijn ze alvast niet in Antwerpen.

Een topseizoen rijdt Roelandts niet, maar in de Ronde van Zwitserland van vorige week had de bakkerszoon alvast goede benen. De wedstrijd van morgen is 240 km lang. Dat betekent heel wat kilometers malen en dat ligt de Vilvoordenaar. Bovendien zullen de temperaturen morgen niet hoog oplopen en ook dat speelt in de kaart van Jürgen die last heeft van een pollenallergie. Voor Roelandts is Van Avermaet de topfavoriet.

Jasper De Buyst komt met ambitie aan de start in Antwerpen. Het parcours is bezaaid met kasseien en tegelijk vlak. Zowel een sprinter, als een kasseirenner kan winnen. De Buyst is het allebei. De ex-pistier rijdt bij de profs een prima eerste seizoen op de weg. Een podiumplaats op het BK zou een boost betekenen in zijn evolutie als wegrenner. (Bron: Het Nieuwblad)