Jasper De Buyst (even) terug naar de piste

De Zesdaagse van Rotterdam vindt plaats van 4 tot 9 januari volgend jaar. De Buyst zal er een duo vormen met Tosh Van der Sande, ook actief bij Lotto-Soudal.

De Buyst benadrukt via Twitter dat de terugkeer naar de piste éénmalig is.

Happy to race the @zesdaagse and be back on the track, but it's not a return to the track. Only take this race in my schedule. #6Rotterdam

— Jasper De Buyst (@JasperDeBuyst) October 2, 2017