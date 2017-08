Jasper De Buyst snelste in massasprint GP Stad Zottegem

Vandaag vond de tweeëntachtigste editie van de GP Stad Zottegem plaats. Het parcours was 199 kilometer lang en bestond uit een grote ronde van 65 kilometer en vijf kleinere lokale ronden. Snel na de start reden Boucher, Huppertz en Townsend weg uit het peloton en het trio sprokkelde tot vijf minuten voorsprong. De kasseien van de Paddestraat zorgden telkens voor scheuren in het peloton. Met 25 kilometer te gaan reed een grote groep, met onder meer Sean De Bie en Tosh Van der Sande, weg en de drie koplopers werden vervolgens ingelopen. Een uitgedund peloton slaagde erin om die kopgroep in te halen in de slotfase en Jasper De Buyst won de sprint voor Joeri Stallaert en Kenny Dehaes. “Ik ben uiteraard heel blij met deze zege, het is mijn derde dit seizoen. Vanmorgen hadden we afgesproken dat Sean De Bie en ik de kopmannen waren voor vandaag en we speelden allebei mee in de finale. Sean en ook Tosh Van der Sande maakten deel uit van de kopgroep die vlak voor de Paddestraat wegreed en ik kon in de tweede groep afwachten. Dat was de perfecte situatie voor de ploeg. De laatste bocht lag een kleine 300 meter voor de streep en ik bevond me in een goede positie. Ik ben direct aangegaan en reed een heel lange sprint tot aan de streep”, aldus De Buyst.

Voor De Buyst is dit al de derde overwinning van het seizoen. Eerder won hij de Heistste Pijl en een rit in de ronde van Wallonië. Daarmee heeft de voormalige pistier nogmaals aangetoond dat hij ook op de weg een te duchten tegenstander is. Beleef opnieuw de finish dankzij de collega's van TV Oost.