Jasper De Buyst weer op de fiets na crash in Vierdaagse van Duinkerke

Assenaar De Buyst kwam meteen na de streep ten val zaterdag en liep daarbij een zware kneuzing op aan z’n rechterschouder. Hij heeft ook een barst in z’n kaakbeen en een paar gebroken boventanden. Via een filmpje op Twitter laat De Buyst weten dat hij goed herstelt en al weer op z’n fiets zit.

Small update, I was lucky to have my @HJCAHelmets on while I crashed after the race. Thanks all for the support. I will be back racing very soon with my @Lotto_Soudal team! pic.twitter.com/ig4GGlV5u3

— Jasper De Buyst (@JasperDeBuyst) 15 mei 2018