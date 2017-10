Jasper Debruyn uit Steenokkerzeel naar EK Jiu Jitsu

Jasper is lid van jiujitsu-club Okinawa in Steenokkerzeel. “Jiu Jitsu is eigenlijk een Japanse verdedigingssport maar wat wij doen is de competitieversie ervan waarbij het gaat om punten scoren en om je partner of tegenstander uit te schakelen”, vertelt Jasper. Jasper is pas 17, maar heeft al heel wat gewonnen. Zijn eerste gouden medaille won hij op zijn elfde. Nu al traint Jasper zo'n 12 uur per week. Ook al heeft hij een topsportstatuut, toch is de combinatie met school niet altijd even gemakkelijk. Voor het EK van volgend weekend is Japser ambitieus. “Ik zou al blij zijn als ik in de top 10 geraak bij het Europees Kampioenschap, maar natuurlijk wil ik heel graag een podiumplaats halen. Mijn grootste droom zijn natuurlijk de Olympische Spelen.”