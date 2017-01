Jelle Nerinckx is jongste aanwinst FP Halle-Gooik

Futsal Project Halle-Gooik domineert het zaalvoetbal in ons land. Soms krijgt de club de kritiek dat het zoveel prijzen pakt omdat het veel geld investeert in buitenlandse spelers, terwijl jonge talenten uit Halle en omgeving geen kansen krijgen. Dat is niet zo. Jelle Nerinckx uit Halle is 20 en kreeg deze week zijn eerste contract bij Halle-Gooik.

Sinds kort zit er een nieuw gezicht in de A-kern van Halle-Gooik: Jelle Nerinckx. Hij is jong én Hallenaar. Jelle weet dat hij nog een lange weg te gaan heeft. Hij haalt nog niet het niveau van de Braziliaanse toppers die hier rondlopen, maar hij kreeg in twee officiële wedstrijden wel al speelminuten.

Het is assistent-trainer Peter Ost die jelle ontdekte: "Jelle is technisch heel sterk. Hij heeft snel controle over de bal. Wat maakt dat hij snel en goed het overzicht kan bewaren over het veld." Peter kende Jelle van bij de jeugd van voetbalclub SK Halle. Jelle brak niet door bij SK, maar Peter zag dat hij talent had voor futsal.

Jelle speelt nog niet lang in de zaal, hij vindt het verschil met het veld groot. "Ik vind het meer denken dan veldvoetbal. Het is kleiner, compacter, je moet slimmer lopen, je moet sneller spelen. Het is niet te onderschatten."