De renner van Lotto-Soudal woonde een tijdlang in Dilbeek met z’n vriendin Kelly Roelandts, de zus van wielrenner Jürgen. Maar onze regio is dus een goede wielrenner armer. Jens Debusschere is verhuisd naar Waregem in West-Vlaanderen, de provincie waar hij geboren en getogen is.