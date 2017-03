Jeugdspelers kunnen aan boord blijven bij VK Liedekerke

Verschillende ouders hadden de voorbije dagen hun ongenoegen geuit in de lokale media over het feit dat de jeugdwerking bij VK Liedekerke zou worden afgebouwd. Onder meer bij de U12 zouden 16 (van de 30) spelers aan de deur worden gezet. In een gesprek met RINGtv ontkende het clubbestuur dat de jeugdwerking zou worden afgebouwd. Dat werd gisteren tijdens een vergadering met de ouders ook bevestigd.

"Dus alle spelers van de U12 kunnen volgend seizoen doorvloeien naar de U13. Wel stelt er zicht een probleem op het ogenblik de spelers de overstap zullen moeten maken naar U15", vertelt ons Andy De Petter, een van de ouders. VK Liedekerke wil bij de U15 en de U17 slechts een ploeg behouden gezien de beperkte infrastructuur. En dus zullen er wellicht teveel jeugdspelers zijn voor de U15. De club zal in ieder geval gesprekken opstarten met het gemeentebestuur om een oplossing te vinden voor deze problemen. Vandaag telt VK Liedekerke 275 jeugdspelers en 27 jeugdploegen. De club beschikt echter over 2 speelvelden en slechts 6 kleedkamers.