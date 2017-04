Joëlle Thils overwon bostkanker en loopt Marathon des Sables

Joëlle Thils uit Dworp bij Beersel begint vandaag aan de zwaarste loopwedstrijd van de wereld: de Marathon des Sables. Deelnemers leggen in zes etappes 250 km af in de Sahara in Marokko. Joëlle is 47 en de ultraloop is voor haar de ultieme overwinning op borstkanker.

“Het is een jaar dat ik ervoor train, dat is een jaar dat ik ervan droom. In mijn hoofd ben ik er klaar voor. Ik zou er al graag willen zijn.”

Ultraloopster Joëlle Thils uit Dworp won 10 jaar geleden de strijd tegen borstkanker. Om die mijlpaal te vieren, wou ze iets speciaals doen. En dat wordt dus de Marathon des Sables, ofwel de zwaarste loopwedstrijd ter wereld.

“Ons voedsel voor heel de week moeten we dragen, onze slaapmatras, ons potje om eten in te maken. We moeten alles meehebben: 8 kg materiaal plus water. Dat is 11 kg dat we op onze rug zullen hebben”, legt Joëlle uit.

Via de Marathon des Sables zamelt Joëlle geld in voor Kom op Tegen Kanker. Je kan haar en KOTK hier steunen.