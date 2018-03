Jonathan Sacoor: "Een droom die uitkomt"

Jonathan Sacoor uit Beersel is terug in België. Gisteren pakte de 18-jarige sprinter van Olympic Essenbeek Halle samen met de broers Borlée brons op de vier maal vierhonderd meter op het WK indoor in Birmingham. Vanmorgen landde Sacoor op Zaventem.

Bij zijn aankomst kreeg Jonathan Sacoor meteen bloemen in de handen gestopt. Voor Sacoor -die zijn debuut maakte op een WK- is het allemaal wat overweldigend: “We hadden nooit gedacht dat we zo goed zouden lopen. En voor mij, om bij een eerste wedstrijd dit te kunnen doen met een geweldig team. Dat is een droom die uitkomt”, aldus de jonge Sacoor.

Sacoor heeft een schitterend winterseizoen achter de rug. Hij werd onder meer Belgisch kampioen op de 400 meter. Nu is hij een Belgian Tornado en verbetert hij -samen met de broers Borlée en coach Jacques Borlée - het Belgisch record op de 4 maal vierhonderd meter. En zeggen dat Jonathan nog maar 18 jaar is. “Ze hebben me heel veel geholpen. Ik was aan het sterven van de stress. Ik kon mij niet focussen. En de broers en Jacques hebben me gerustgesteld en geholpen. Zonder hen was het me niet zo goed gelukt.”