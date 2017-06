Jong en internationaal atletiektalent maakt zich op voor Flanders Cup in Huizingen

“De Flanders Cup is geen Diamond League zoals we natuurlijk onze grote Memorial Van Damme hebben. Dat is het niet maar het zit er net onder. Het is dus een ideale meeting om mensen tegen te komen die je later ook op de Memorial zal tegenkomen”, verduidelijkt voorzitter Jean-Pierre De Staercke. Naast de internationale atleten zal ook heel wat regionaal talent afzakken naar Huizingen.

De bekendste, Isaac Kimeli, zal er niet bij zijn. Maar met Robin Hendrickx op de 1500m en rastalenten Tuur Bras en Jonathan Sacoor op respectievelijk de 110m horden en de 200m zijn er namen genoeg om naar uit te kijken. En dan is er ook nog Simon Deboignies (foto links), die zijn persoonlijk record wil aanscherpen met een nieuw Belgisch record op de 3.000m. “Het is ook de laatste wedstrijd van mijn eerste seizoenshelft dus ik ga er alles aan doen om mijn record te verbeteren. Vorig jaar heb ik 7'57" gelopen op die afstand en ik zou daar dit jaar dus vol willen onderduiken”, aldus Deboignies. En wellicht is Debognies niet de enige. “Er zijn nog heel veel limieten die moeten behaald worden voor Europese- en wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen voor de jeugd. Voor heel veel mensen zal er dus morgen heel veel op het spel staan. Dus ik verwacht me aan bloed, zweet en tranen”, besluit voorzitter De Staercke. (foto's OEH)