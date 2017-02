Jong talent maakt zich op voor PK Veldlopen in Vilvoorde

Zondag organiseert de Vilvoordse Atletiekclub het Provinciaal Kampioenschap veldlopen in de bossen van het domein Drie Fonteinen. Afgelopen week trainden de kanshebbers op een medaille bij de pupillen en de miniemen op de piste en dachten ze na over de juiste tactiek.

Casper en Mathis Lievens zijn een tweeling en willen zondag schitteren. En ze hebben een tactiek. “We hebben altijd een voordeel”, zegt Mathis. “Als we met twee zijn, kunnen we een plannetje bedenken om onze concurrenten uit te schakelen. Als één van ons op het podium staat, zal dat een zalig gevoel zijn.” Pierre Dehaen is 10 en loopt al vier jaar, hij gaat voor de top drie. Waarom kiest hij niet voor een teamsport als voetbal? “Ik heb veel energie en voetbal is niet zo leuk, trappen op een bal is niet speciaal”, meent Pierre. Hoe Pierre en de anderen het er hebben van af gebracht, zie je zondagavond vanaf 19u in RINGtv Sport.