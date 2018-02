Jurgen Roelandts wint slotrit in Ronde van Valencia

Jurgen Roelandts heeft de slotrit gewonnen van de Ronde van Valencia. De Dilbekenaar, die nu in Vilvoorde woont en z’n eerste wedstrijd bij z’n nieuwe ploeg BMC reed, was de snelste in de sprint.

Voor Roelandts is het z’n eerste zege sinds 2013. Hij klopte in de slotrit van de Ronde van Valencia Danny van Poppel en Clément Venturini in de massasprint. Valverde is eindwinnaar van de Ronde van Valencia.