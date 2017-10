Kampenhout in extremis voorbij Pelt

In derde amateurklasse B van het voetbal ontving Sporting Kampenhout vanmiddag Pelt. De thuisploeg kon winnen, maar de beslissing viel pas in de allerlaatste minuten.

Voetbalclub Sporting Kampenhout schrijft een mooi verhaal. Twee seizoenen op rij speelde SK Kampenhout kampioen en afgelopen zomer fusioneerde SK met Kampelaar tot Sporting Kampenhout. Een fusie die vlot verloopt. Daarbovenop mag de competitiestart in de derde amateurklasse B er zijn. Sporting stond voor dit weekend 5de met 7 op 12. Vanmiddag ontving het Pelt dat één puntje minder telde, maar titelambities heeft. Kampenhout begon het beste aan de partij en kon na een half uur via Tack scoren. Kampenhout creëert daarna nog een aantal kansen, maar maakt ze niet af. En krijgt het deksel wat later op de neus met een owngoal van Van Den Broeck: 1-1. Iedereen maakt zich op voor een billijk gelijkspel tot Dirix Kampenhout in extremis van de verdiende zege bezorgt: 2-1.

Een verslag zie je vanaf 19u30 in RINGtv Sport.