Kampenhout geraakt niet voorbij Renaissance Schaerbeek

In de eeste provinciale van het voetbal kon SK Kampenhout vanmiddag kampioen spelen. Voor dit weekend stond SK aan de leiding met twee punten meer dan Bierbeek. Vanmiddag ontving Kampenhout Renaissance Schaerbeek, de nummer 12 en dus een hapklare brok. Of toch niet?

Kampenhout schiet fel uit de startblokken en eist het balbezit op in de eerste helft, maar doet er te weinig mee. Het voetbalt te traag en in de zone van de waarheid loopt het spaak. Na een zeer povere eerste helft is 0-0 de logische ruststand.

De tweede helft brengt niet veel beterschap. Kampenhout probeert wel, maar is te nonchalant. Na enkele uitgesproken doelkansen van beide partijen kabbelt de match naar het einde. Het blijft 0-0. Kampenhout verspeelt twee dure punten en ziet Bierbeek naast zich komen.