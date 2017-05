Kampenhout promoveert tweede jaar op rij

Kampenhout promoveert voor het tweede jaar op rij. Het won vanmiddag met 4-2 tegen Braine, de nummer 5 in het klassement en mag zich dus opmaken voor een nieuw avontuur in derde amateurklasse.

De wedstrijd startte echter met een koude douche na een owngoal van Tack. Maar Kampenhout liet zich niet van de wijs brengen en kwam via Kwinten Van Den Broeck langszij. Nadien volgden nog enkele knappe pogingen maar 1-1 werd ook de ruststand.

In de tweede helft zorgen achtereenvolgens Tack, Oliviers en Rooms voor een doelpuntenfestival: 4-1. Braine kon nog milderen tot 4-2 maar Kampenhout was duidelijk de verdiende winnaar en ook kampioen. Een uitgebreid verslag en reacties nu in RINGtv-Sport