Kampenhoutenaar Gano is de nieuwe spits van Genk

Gano (24) groeide op in Kampenhout en speelde van zijn vierde tot zijn elfde bij SK Kampenhout. Via onder meer Lierse, Club Brugge en uitleenbeurten aan Lommel en Moeskroen kwam hij in 2015 bij Waasland-Beveren terecht. Vorig seizoen speelde hij voor Oostende. Daar scoorde hij 15 keer in 37 wedstrijden.