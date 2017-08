Kampenhoutenaar Gano tekent voor vier seizoenen bij KV Oostende

Zinho Gano hield de lippen stijf op elkaar gisteren op de ochtendtraining van Waasland-Beveren. Wellicht met reden want 's avonds zette hij zijn handtekening onder een vierjarig contract bij KV Oostende. Met de transfer verzilvert Gano zijn uitstekende seizoenstart met vier doelpunten in drie wedstrijden.

Product van SK Kampenhout

Gano groeide op in Kampenhout en speelde van zijn vierde tot zijn elfde bij SK Kampenhout. Via onder meer Lierse, Club Brugge en uitleenbeurten aan Lommel en Moeskroen kwam hij in 2015 bij Waasland-Beveren terecht. Die club ontvangt zo'n 2 miljoen euro voor zijn spits die volgens zijn manager bedolven werd onder de aanbiedingen. “Gano kon naar Portugal, Spanje en Engeland. Er was ook interesse vanuit Turkije en Rusland maar dat hebben we geweigerd om sportieve redenen want geld is op dit moment geen prioriteit voor hem”, aldus manager Pascal Guerman. Gano moet Oostende dringend aan doelpunten helpen.

De ambitieuze eersteklasser kon dit seizoen nog niet scoren en miste zijn competitiestart volledig met een 0 op 9. (Beelden TV OOST)