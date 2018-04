Kampenhoutse judoka leert ouderen vallen zonder zorgen

Vallen zonder zorgen is een sport. Eentje die is uitgevonden door een judoleraar uit Kampenhout. De sport richt zich tot 55 plussers en leert hen de juiste reflexen om zachter neer te komen bij het struikelen of uitglijden. Zo is kans op een blijvend letsel een pak kleiner.