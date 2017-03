Kan Zaventem degradatie vermijden?

Degradatiezorgen of niet, de sfeer is nog altijd prima bij Zaventem. Dat heeft natuurlijk te maken met de goede prestaties van de voorbije weken. Zaventem pakte zowaar 7 op 15 en blies de eigen hoop op een verlengd verblijf in de tweede amateurklasse nieuw leven in. "Ik heb het gevoel dat we de wedstrijd steeds meer en meer kunnen managen," vindt ook assistent-trainer Milkon Hayk.

Toch bedraagt de kloof met een veilige plaats in het klassement nog altijd 10 punten en er zijn nog maar 6 wedstrijden te spelen. De vraag is dus: komt de eindspurt niet te laat? "Dat zou kunnen, maar dat zal enkel de toekomst moeten uitwijzen. In de groep alleszins is dat niet merkbaar", aldus Hayk.

Na de zege tegen Tienen gaat Zaventem zondag in volle degradatiestrijd op zoek naar een levensbelangrijke 6 op 6 tegen Grimbergen. En dat scenario roept herinneringen op. Vorig jaar werd de miraculeuze redding van Zaventem ingezet met een zege tegen Tienen. Gevolgd door een overwinning tegen... - jawel - Grimbergen.