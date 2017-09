Kapelle-op-den-Bos walst over Hasselt

In eerste divisie van het herenvolleybal ontving Kapelle-op-den-Bos gisteren op de eerste speeldag Hasselt. De Kapellenaren stuurden de Limburgers met 3-0 weer naar huis.

Vorig seizoen vocht Kapelle-op-den-Bos tegen de degradatie. Daar willen ze dit seizoen graag voor passen. De eerste match winnen is dan belangrijk want dat geeft het vertrouwen een boost. En dat lukte gisteren aardig. Kapelle duwde van bij de start het gaspedaal flink in en verzwakten niet. Met 3-0 nam de thuisploeg een perfecte seizoensstart.

Een verslag van de wedstrijd zie je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.