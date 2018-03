Kapellenaar Bruno Clerbout: een man met een plan

Clerbout wil dat niet alleen doen, Bruno heeft grootse plannen. Suxy, een rustig dorpje diep verscholen in de Ardennen, verzamelden dit weekend 8 Belgische triatleten voor een mini-hoogtestage die in het teken staat van één doel: de Ironman van Hawaï. Bedoeling is om zoveel mogelijk in groep te trainen, ervaringen te delen en mekaar te motiveren. Clerbout mikt vooral op de zogenaamde ‘age groupers’, dat zijn amateurs die in een bepaald leeftijdsslot deelnemen. Extra aandacht gaat naar de groep 40 tot 44 jarigen en da's niet zomaar. “Dit jaar is het 40 jaar Hawaï, Ironman en we hebben met de Belgen altijd mooie dingen laten zien”, meent Clerbout. “Niet alleen bij de pro's maar ook met de age groupers hebben wij verschillende wereldkampioenen. En ik denk dat wij ook met 40 jaar Hawaï met ambitie mogen starten omdat in de age group 40-44, waar ikzelf ook toe behoor, om een gooi te doen naar dat podium.” Wie wil aansluiten bij de groep van Clerbout is steeds welkom. Of je nu al gekwalificeerd bent of niet. Sluit je aan, dan kan je ook amen trainen met Vilvoordenaar Jean Moureau, met 8 deelnames een Hawaïlegende.

Benieuwd naar meer? Kijk dan zondagavond vanaf 19u30 naar RINGtv Sport.