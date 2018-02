Kapels team RENI loopt 100km-run voor Kom op tegen Kanker

Het is een uniek loopevenement waarbij teams van vier lopers samen 100 km lopen ten voordele van kankeronderzoek. Dit gebeurt via een origineel concept, waarbij zowel de uitdaging als het groepsgevoel centraal staan. Het evenement wordt georganiseerd op en rond Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen (Wilrijk) en team RENI uit Kapelleop-den-Bos is alvast van de partij.

Per team zijn er vier lopers. Eén loper start als eerste, en na elke 10 km sluit een extra loper van het team aan. De eerste loper legt dus 40 km af, de tweede 30 km, de derde 20 km en de vierde 10 km. Ze lopen samen, komen ook samen over de finish en het team legt op die manier samen 100 km af. Om te mogen starten dient het team 2.500 euro in te zamelen dat integraal besteed zal worden aan doelgericht kankeronderzoek.

Team RENI uit Kapelle-op-den-Bos zal op 18 maart aan de start staan van de 100km-run. Het team is samengesteld uit Rumold, Rene, Lawrence en Steven en net zoals veel deelnemende teams hebben zij een heel goede reden om zich in te zetten voor Kom op tegen Kanker. Rumold is een fervent loper en heeft al meer dan 20 deelnames aan de 20km van Brussel op de teller. Twee jaar geleden kreeg zijn vrouw Renilde te maken met kanker en zij is momenteel nog steeds aan het herstellen. Om Renilde een hart onder de riem te steken kleefde Rumold een zelfklever op z’n loopshirt telkens wanneer hij aan een loopwedstrijd deelnam. Nadien hebben Steven, de zoon van Rumold, en

Lawrence, het petekind van Steven, zich aangesloten bij Rumold toen ook zij aan verschillende loopevenementen deelnamen. Team RENI was up and running!

De afgelopen maanden waren zij druk in de weer om het vereiste startgeld te verzamelen. Zo werden duizenden wafeltjes en tientallen kilo’s huisgemaakte granola gebakken, snoepzakjes verpakt en werden deze aan de man gebracht via familie, vrienden en collega’s. Ook kon het team op enkele kerstmarkten een standje houden om deze lekkernijen te verkopen. Fitnessclub Go-FiT in Bornem organiseert elk jaar

een spinningmarathon ten voordele van het goede doel waarvan de opbrengst dit jaar aan team RENI geschonken werd. Dankzij deze acties én de talrijke giften die geschonken werden heeft team RENI een knap bedrag van meer dan 5.000 euro ingezameld en nu is het aan de vier lopers om ook hun sportieve bijdrage te leveren. Supporters zijn zeker welkom op de 100km-run, afspraak op 18 maart op het Universiteitsplein in Wilrijk!