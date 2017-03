Kester-Gooik sterkste in Gooikse derby

In 2de provinciale B - ook wel de RINGtv League genoemd - heeft Kester-Gooik de Gooikse derby gewonnen tegen Oetingen. In een spannende wedstrijd tussen de twee middenmoters haalde de thuisploeg het met 1-0.

Voor het burenduel waren heel wat supporters komen opdagen. Een deel van de Oetingse bezoekers legde de verplaatsing - zo'n 5 kilometer - zelfs te voet af. Zij zagen een gesloten openingsfase met veel duels, maar weinig groot doelgevaar. Tot op het half uur. Baevegems haalde uit vanop zo'n 20 meter. Doelman De Dobbeleer zat er in eerste instantie goed bij, maar de goed gevolgde Neetens kon toch de 1-0 binnentikken. Voor de centrale verdediger zijn 4de doelpunt van het seizoen. 1-0 was ook meteen de ruststand.

In de tweede helft ging Oetingen - wind mee - op zoek naar de gelijkmaker, maar die ene grote kans bleef uit. Aan de overkant kon niemand van Kester-Gooik zijn hoofd tegen de bal zetten op een goede voorzet van Baevegems, Van Rossem lobte iets later de bal net naast de doelpaal. Zo bleef het spannend tot op het einde. In de slotminuten drukte Oetingen de thuisploeg naar achter, maar de Gooikse verdediging begaf niet.

Door de 1-0 overwinning komt Kester-Gooik op 33 punten. Dat zijn er drie meer dan Oetingen, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. Kester-Gooik blijft 10de, Oetingen zakt een plekje en is nu 12de.