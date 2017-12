Kijk vanavond naar het Ring TV Sport Jaaroverzicht deel I

Heb je dit jaar iets gemist op sportief vlak in onze regio? Of laat je geheugen je in de steek om je ter herinneren wie bijvoorbeeld de Brabantse Pijl won? Je krijgt een herkansing vanavond, want onze sportredactie maakte een jaaroverzicht.