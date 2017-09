Para-badmintonster KiKi To uit Zaventem heeft het schitterend gedaan op het internationaal para-badmintontornooi in Japan.

Kiki, lid van de Badmintonclub Herne, haalde in Japan de kwartfinale in het enkel spel én in het gemengd dubbel. Aan het tornooi in Japan namen 188 spelers deel uit 28 landen. De volledige wereldtop was aanwezig. Eind november neem KiKi deel aan het wereldkampioenschap in Zuid-Korea.