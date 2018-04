Kinderen leren BMX-sport in Halle

De BMX-club Halle bestaat bijna vier jaar en telt ondertussen 46 leden. Dit is de derde stage die de club organiseert en de interesse in de sport én de stages neemt toe. 24 kinderen gaven plankgas op het gevarieerd parcours van de BMX-club Halle. “De sport was in deze regio helemaal niet bekend”, zegt An Bayens van BMX-club Halle. “We hebben de sport gepromoot in de scholen en nu merken we dat onze mond-aan-mondreclame helpt. Er zijn veel nieuwe inschrijvingen dit jaar.”

Een verslag van de bijzondere stage zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.