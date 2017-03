Kleuterturndag in Bever schot in de roos voor klein én groot

Jong geleerd is oud gedaan, zo denken ze bij de sportdienst van Bever over turnen. En daarom organiseerden ze voor de tweede keer een spectaculaire sessie kleuterturnen. De ouders van de kinderen werden opgeroepen om mee te doen en die gingen daar gretig op in.

De kleuterturndag is één van 'de 12 werken van de sportraad'. Iedere maand van het jaar staat er een activiteit gepland en in maart is dat deze kleuterturndag. De bedoeling is om kinderen op een speelse manier aan het sporten te brengen.

De kleuters leggen een opdrachten- en hindernissenparcours af waardoor ze allerlei vaardigheden ontwikkelen. Klimmen, kruipen, springen en gooien. Meer dan 50 kleuters van 3 tot 6 jaar doen het allemaal.