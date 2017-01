Klimt Londerzeel verder uit het dal?

In tweede amateurklasse B van het voetbal krijgt Londerzeel zondag Spouwen-Mopertingen op bezoek. Een wedstrijd die moet bewijzen of Londerzeel al dan niet verder uit het dal kan klimmen.

Londerzeel speelt tot nu toe een wisselvallig seizoen. Het startte goed aan de competitie, maar daarna volgde een reeks van 3 op 21. Trainer Fred Van den Steen:“Ik heb nooit getwijfeld, noch aan mezelf, noch aan de groep. Maar wel andere mensen, de entourage, en dat was natuurlijk lastig, want er was commotie, supporters hadden vragen, mensen begonnen negatief te doen tijdens die periode en dat brengt twijfel. Maar ik heb nooit druk gevoeld vanuit het bestuur, integendeel. Ik ben hier al negen seizoenen, het bestuur heeft me in alle moeilijke periodes gesteund. En niet 100 procent, maar 200. Ik denk dat dat de sterkte is van Londerzeel: dat wij een stabiele club zijn wat dat betreft.”

Londerzeel slikt dit seizoen veel doelpunten. Dat weet Van den Steen en daar werkt hij aan. Zondag wil hij winnen tegen de nummer 3, Spouwen-Mopertingen. Daarna hoopt de coach op een sterke reeks om -via de eindronde - toch nog de promotie af te dwingen. Op Spouwen-Mopertingen speelde Londerzeel 1-1 gelijk terwijl het die match verdiende te winnen. “Ik heb de groep daar dinsdag op gewezen dat we de verloren punten ginder moeten terug pakken. Dat gaat alleen met veel enthousiasme en kwaliteit, en aanvallend voetbal, daar staat Londerzeel voor”, besluit Van den Steen.

Een verslag van de wedstrijd krijg je zondag in RINGtv Sport vanaf 19u.