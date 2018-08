Knap werk van Delespesse, Debognies en Bras

David Delespesse heeft op het EK para-atletiek in Berlijn zijn Belgische records op de 200 en 400 meter scherper gesteld, maar een medaille zat er niet in voor de Dworpse bladerunner. Iets waar Olympic Essenbeek Halle wel in slaagde op het BK voor junioren en beloften. De club veroverde er zeven, waaronder goud voor Simon Debognies en Tuur Bras.

Nadat hij eerder al zijn Belgisch record op de 200 meter heeft verbeterd, verpulverde hij in Berlijn ook dat op de 400 meter. Delespesse liep bijna 4 seconden sneller dan zijn oude Belgische record, al was dat niet genoeg voor het podium. "Ik wist dat ik niet op kon tegen de krachtpatsers die hier zijn”, zegt Delespesse. “Maar ik kwam hier voor mijn persoonlijke records. En daarvan heb ik er twee kunnen doen sneuvelen, dus dat is goed." Delespesse eindigde zowel op de 200 als de 400 meter 6de, in het verspringen werd hij 10de. Op de 100 meter sneuvelde hij in de reeksen.

Op het Belgisch kampioenschap voor junioren en beloften blies Simon Debognies de tegenstand dan weer weg op de 5.000 meter bij de beloften. Hij dubbelde al zijn tegenstanders en liep overtuigend naar de Belgische titel. Debognies' stadsgenoot Tuur Bras had veel meer moeite op de 400 meter horden bij de junioren, maar kroonde zich toch ook tot Belgisch kampioen. Vijf andere atleten van Olympic Essenbeek Halle veroverden zilver op het BK.

Foto: archief