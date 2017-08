Koekelkoren en Van Walle dwingen ticket af voor halve finale EK Beachvolleybal

Vilvoordenaar Dries Koekelkoren blijft uitstekend op dreef met zijn makker Tom Van Walle in het beachvolleybal. Nadat beide heren twee weken terug knap 9e eindigden op het WK en vorig weekend hun Belgische titel verlengden, bereikten ze vandaag de halve finale op het EK in het Letse Jurmala.

De Belgen versloegen na een zeer spannende wedstrijd een Italiaans duo in 3 sets. Setstanden waren 21-18, 15-21 en 15-17. In de halve finale morgen (16u Belgische tijd) treffen Koekelkoren en Van Walle een Pools of een Lets duo. Een knappe prestatie van het duo dat het EK heeft aangestipt als een hoofddoel.

EK finale tussen de lage landen is mogelijk. @D_Koekelkoren en Tom van Walle winnen in kwartfinale van Italië. Morgen @BrouwerMeeuwsen pic.twitter.com/yEgFdkXnQ0 — Jos Hemme (@JosHemme) August 18, 2017