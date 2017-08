Koekelkoren en Van Walle stunten op WK

De Nederlanders werden in 2013 wereldkampioen en haalden in 2016 nog brons op de Olympische Spelen van Rio. “Geen excuses. Wij kwamen hier om te winnen, maar op de beslissende momenten, waren de opslagen van Tom Van Walle er te veel aan en zelfs met een time-out konden we hem niet afstoppen,” gaven de Nederlanders eerlijk toe.

“In de eerste set van onze wedstrijd in de 1/16de finales hadden we moeite om het hoge niveau van onze tegenstanders te volgen, maar na winst in de tweede set groeide ons vertrouwen. Met sterke opslagbeurten en een goed verdedigend blok konden we de tiebreak in ons voordeel afsluiten. Dit is zeker onze mooiste overwinning op een belangrijk toernooi zoals het WK,” voegde Tom van Walle eraan toe.

Vanmiddag (16u15) spelen onze landgenoten in de 1/8ste finales tegen het Poolse duo Losiak-Kantor, het zevende reekshoofd.