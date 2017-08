Koen Lintermans uit Halle heeft ticket op zak voor Ironman in Hawaï

De Ironman van Hawaï is de droom van elke triatleet. Want wie deze wedstrijd wint, is voor eeuwig een mythische sportheld. Denk maar aan onze landgenoten Luc van Lierde en Frederic Van Lierde. Maar het parcours is dan ook loodzwaar. Zo moeten de atleten 3860 m zwemmen, 180 km fietsen en nog eens 42,195 km lopen.

Een van de atleten die op 14 oktober aan de start zal verschijnen is Koen Lintermans uit Halle. Hij heeft zijn kwalificatie te danken aan zijn puike prestatie in de Ironman in Kopenhagen. Op onderstaande beelden zie je de reactie van Lintermans toen hij het fantastische nieuws vernam.