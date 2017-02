Koerswijziging voor VK Liedekerke

We zijn het niet gewoon van eerste provincialer Liedekerke, maar de club vecht in de eerste provinciale al een heel seizoen tegen de degradatie. Dat vindt de trotse club niet leuk en dus volgt er vanaf volgend seizoen een koerswijziging.

Johan Hertveldt leidt nu nog de trainingen, maar dat zullen we volgend seizoen niet meer zien. Hertveldt is één van die pionnen die een andere functie krijgt binnen de nieuwe structuur van VK Liedekerke. Hij wordt technisch directeur. Jeroen Winderickx, de trainer van de B-ploeg en de assisent van Hertveldt dit seizoen, wordt de nieuwe T1. Hij moet er samen met Hertveldt voor zorgen dat Liedekerke een stabiele éérsteprovincialer wordt en geen twéédeprovincialer. Dit seizoen degraderen is geen optie.

De club krijgt ook een nieuwe voorzitter. Huidig secretaris Gunther Bockstal, één van de laatst overgebleven stichters van VK Liedekerke, neemt de leiding van de club in handen. Met de nieuwe clubstructuur wil hij, na een woelig jaar, komaf maken het met verleden en Liedekerke klaar maken voor de toekomst.