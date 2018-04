Kraainem oververdiend kampioen

Van titelstress is absoluut geen sprake, de Kraainemse bezoekers beginnen rustig aan de wedstrijd. Na goed een kwartier dreigt Kraainem van op afstand. Selvi mikt tot twee keer toe net over. Na een half uur is het duidelijk: we krijgen éénrichtingsvoetbal. Posno wordt foutief afgestopt in de zestien. Vandenplas breekt de ban. Het staat 0-1 voor Kraainem. Nog geen vijf minuten later is het opnieuw raak. Selvi probeert het opnieuw van ver. Leclercq werkt het schot maar half weg, Sylla is het snelst op de bal: 0-2. Zege nummer 24 lijkt dan binnen. Tot nu toe speelde Kraainem twee keer gelijk, verliezen deed het nog niet. In de tweede helft dolt Kraainem met de thuisploeg. Tien minuten na de rust is de veer helemaal gebroken. Het staat 0-3 via De Boosere. Niet veel later mag de champagne helemaal klaar gezet worden. Wezembeek laat zich al te makkelijk naar de slachtbank leiden. Sylla met zijn tweede van de middag: 0-4. Het wordt uiteindelijk een afstraffing voor Wezembeek. De Boosere maakt er 0-5 van en het wordt uiteindelijk nog 0-6 via een owngoal van Mendes. Kraainem is de oververdiende kampioen in de 3de provinciale C met een indrukwekkende 74 op 78.