Kris Bosmans uit Overijse is op het WK baanwielrennen voor paralympiërs in Los Angeles vannacht 5 de geworden op de tijdrit van 1 km.

Bosmans reageerde na de wedstrijd ontgoocheld omdat hij zijn start miste. Bosmans had goeie benen en er zat meer in. Troost is wel dat Kris, ondanks die slechte start, zijn persoonlijk record op de kilometer verbeterde. Zondagnacht komt Bosmans opnieuw in actie op de scratch.