Kroont Melsbroek zich tot kampioen van de RINGtv League?

Het wordt een belangijk weekend in de tweede voetbalprovinciale B. We volgen die reeks van dichtbij omdat 16 van de 18 ploegen in ons zendgebied spelen. Nu zondag kan leider Melsbroek zich tot kampioen kronen in onze RINGtv League. Het moet dan gaan winnen of gelijkspelen op het veld van Meise, de nummer twee.

"De honger is heel groot binnen de groep, maar ook alles wat errond leeft. Maar vooral binnen de groep is er een feeling, een gevoel, iets dat leeft. Ja, we willen het absoluut." Jasper Michielsen, de aanvoerder van Melsbroek, lat er geen twijfel over bestaan: de titelhonger bij zijn ploeg is groot. Al 17 matchen zijn 'de luchthavenboys' ongeslagen met een puntentotaal van 47 op 51.

Trainen in de schaduw van de luchthaven, het heeft Melsbroek vleugels gegeven. Toch neemt de club op 7 mei afscheid van het complex om iets verderop een nieuwe thuis te vinden. De gloednieuwe infrastructuur is alvast eerste provinciale waardig. Melsbroek is klaar voor eerste provinciale. De titel moet de kers op de taart worden maar het moet zondag wel winnen van Meise, de enige ploeg die het hen tot nu toe echt lastig kon maken.