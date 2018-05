Atleet Isaac Kimeli uit Sint-Pieters-Leeuw zit in bloedvorm. Gisteren won hij in Duitsland, in Karslruhe, de 1500 meter in een persoonlijk record van 3 minuten 37 seconden en 5 honderdsten. Kimeli plaatst zich zo voor het EK in Berlijn in augustus. Eerder plaatste Kimeli zich ook voor de 5000 meter voor dat EK. Ploegmaat Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-bos werd trouwens heel knap tweede daar op de 1500 meter, ook hij liep een persoonlijk record.