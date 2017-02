Leeuwse hordeloopster Dorien Van Diest mikt op Belgische titel

Dorien Van Diest gelooft in haar kansen op het Belgisch Kampioenschap. Maar ze beseft dat de vorm van de dag cruciaal wordt: "Er zijn zo'n vijf meisjes die rond dezelfde tijd lopen, dus het kan eerste zijn of het kan vijfde zijn."

Dorien droomt niet alleen van goud op het BK in Gent, ze hoopt deze zomer ook te kunnen deelnemen aan de Universade. "Dat is een wereldkampioenschap onder studenten. Ik ben nu afgestudeerd, maar het eerste jaar dat je bent afgestudeerd, mag je ook nog mee doen. Dat is in Taiwan, dat zou wel cool zijn."