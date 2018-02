Leider Liedekerke deelt punten met Betekom

Voor de wedstrijd stond Liedekerke 2 punten voor op Betekom. Bij een overwinning was Liedekerke gelanceerd voor de titel want de rest van het peloton ligt op ruime afstand. Betekom is een sterke ploeg en dat demonstreert dat ook meteen. Nijs en Calgan laten van in het begin hun tanden zien, maar scoren lukt niet. Een paar minuten voor de pauze probeert Alaerts het vanop afstand en met succes: 1-0 voor Betekom.

Liedekerke kwam scherp uit de kleedkamer. Het stond al snel 1-1 dankzij Desaegher. Een kwartier voor tijd krijgt Calgan een stevige duw in de 16, maar Betekom krijgt geen strafschop. De stand blijft gelijk. Vooral voor Liedekerke is dat een goeie zaak. Het blijft aan de leiding met twee punten voorsprong op Betekom. “Er waren kansen aan beide kanten. Wij konden winnen, zij ook”, zegt Liedekerke-coach Jeroen Winderickx. “We mogen blij zijn met een punt.”