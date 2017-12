Lennikenaar Depestele verlaat Lindemans Aalst

Verrassing in volleyballand. Lennikenaar Frank Depestele, boegbeeld van Lindemans Aalst (voorheen Asse-Lennik) ruilt de Belgische competitie voor een avontuur in Argentinië. Depestele tekent een contract voor drie maanden bij topclub Personal Bolivar. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Personal Bolivar is zesvoudig kampioen van Argentinië en behoort tot de beste clubs van het land. Enkele weken geleden was de club nog actief op het WK voor clubs in Polen. De voorbije dagen onderhandelde Depestele met Lindemans Aalst over de ontbinding van zijn contract. Personal Bolivar is dringend op zoek naar een spelverdeler omdat de 2 spelverdelers van de ploeg in de lappenmand liggen.

Naar verluidt zou Depestele bij de club - gelegen zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Buenos Aires - tot het tienvoudige kunnen verdienen. Het wordt waarschijnlijk het laatste buitenlandse avontuur van de intussen 40-jarige Lennikenaar, die eerder al in Rusland, Turkije, Oekraïne, Griekendland, Frankrijk en Zwitserland speelde.