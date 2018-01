Liedekerke gemakkelijk voorbij Strombeek

In de eerste provinciale van het voetbal stond Liedekerke vanmiddag tegen Strombeek. Liedekerke won verdiend met 2-0.

Liedekerke mag titelambities koesteren. Het stond voor dit weekend derde met vier punten minder dan leider Betekom, maar ook met een match minder gespeeld. Vanmiddag kwam Strombeek over de vloer, de nummer 11. Liedekerke nam meteen de partij in handen. Na amper tien minuten stond het al 1-0 dankzij Kundi. De thuisploeg bleef de partij domineren en werd daarvoor beloond. Na 33 minuten stond het 2-0 na een doelpunt van De Mol via de paal. Na de rust kon Strombeek af en toe dreigen, maar zonder resultaat. Een verdiende overwinning voor Liedekerke.