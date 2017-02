Liedekerke klopt leider Kampenhout

In de eerste provinciale van het voetbal heeft Liedekerke voor een stunt gezorgd. het klopte titelkandidaat Kampenhout met 1-0.

Kampenhout ligt op titelkoers in de eerste provinciale van het voetbal. Het telde voor dit weekend acht punten voorsprong op de nummer twee Bierbeek. Liedekerke zit dan weer in de kelder van het klassement en vecht tegen de degradatie, maar op het veld was daar vanmiddag weinig van te merken.

Kampenhout zit al enkele weken in een dipje. Vandaag is dat niet anders. Liedekerke daarentegen speelt de bal wel goed rond. Desaegher vindt Bronselaer. Kundi werkt af. Na 7 doelpunten voor de B-ploeg scoort Kundi zijn eerste doelpunt voor de A-ploeg van Liedekerke. 1-0 , dat is ook meteen de ruststand.

Kampenhout komt alvast snedig uit de kleedkamer. Dirix snelt op doel af, maar zijn schot kan Aerts niet verrassen. Het spel van Kampenhout verwatert dan weer en de kansen zijn voor Liedekerke. De 2-0 hangt meermaals in de lucht, maar de thuisploeg kan het nooit helemaal afmaken. De thuisploeg verrast de leider en pakt drie cruciale punten in de strijd om de degradatie.